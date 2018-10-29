أنقرة: السعودية تتحمل مسؤولية كبيرة حول قضية خاشقجي لأنها تحتجز المتهمين

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال الوزير مولود جاويش أوغلو إن "مسؤولية كبيرة تقع على عاتق السعودية بخصوص قضية قتل خاشقجي لأن المتهمين محتجزون لديها".
وأضاف: "زيارة النائب العام السعودي تشكل أهمية كبيرة وجاءت بطلب من الرياض ونتمنى أن نصل إلى نتائج في أسرع وقت"، لافتا إلى أن تبادل المعلومات بين النائب العام السعودي ونظيره التركي في قضية خاشقجي سيكون مفيدا.
وكان النائب العام السعودي، سعود المعجب، قد التقى، اليوم الاثنين، بنظيره التركي، عرفان فيدان، في إسطنبول، لبحث قضية مقتل الصحفي السعودي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)