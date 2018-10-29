أنقرة: السعودية تتحمل مسؤولية كبيرة حول قضية خاشقجي لأنها تحتجز المتهمين

حمل وزير الخارجية التركي، اليوم الاثنين، المملكة العربية السعودية مسؤولية كبيرة حول قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال الوزير مولود جاويش أوغلو إن "مسؤولية كبيرة تقع على عاتق السعودية بخصوص قضية قتل خاشقجي لأن المتهمين محتجزون لديها".

© REUTERS / Murad Sezer انتهاء الاجتماع بين المدعي العام السعودي ونظيره التركي على خلفية قضية مقتل خاشقجي

وطالب الوزير التركي السلطات السعودية بسرعة استكمال التحقيق، قائلا: "ينبغي أن تستكمل السعودية التحقيق في مقتل خاشقجي في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "زيارة النائب العام السعودي تشكل أهمية كبيرة وجاءت بطلب من الرياض ونتمنى أن نصل إلى نتائج في أسرع وقت"، لافتا إلى أن تبادل المعلومات بين النائب العام السعودي ونظيره التركي في قضية خاشقجي سيكون مفيدا.

وكان النائب العام السعودي، سعود المعجب، قد التقى، اليوم الاثنين، بنظيره التركي، عرفان فيدان، في إسطنبول، لبحث قضية مقتل الصحفي السعودي.