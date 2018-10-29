وزير الخارجية الإيراني: نصلي من أجل ضحايا الهجوم على الكنيس اليهودي

أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، عن تضامنه مع ضحايا الهجوم على الكنيس اليهودي في مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الذي أودى بحياة 11 شخصا.

وقال ظريف، في تغريدة له على "تويتر": "التطرف والإرهاب ليس لهما دين أو عرق، ويجب إدانتهما في كل الأحوال".

وأضاف: "العالم يستحق أن يحيا في ظل ظروف أفضل من التعايش مع ديماغوجية مسلحة".

Extremism and terrorism know no race or religion, and must be condemned in all cases. The world deserves better than to have to live with weaponized demagoguery. Thoughts and prayers with victims of terrorist attack on Pittsburgh synagogue and their loved ones. — Javad Zarif (@JZarif) October 29, 2018

​وتابع الوزير الإيراني: "دعاؤنا وصلاتنا لضحايا الهجوم الإرهابي على الكنيس اليهودي في مدينة بيتسبرغ الأمريكية وأحبائهم".

وفتح مسلح النار، أول من أمس السبت، داخل معبد في مدينة بيتسبرغ، ما أسفر عن مقتل 11 من المصلين وإصابة 6 آخرين، كما أصيب المهاجم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، قبل أن يسلم نفسه إلى القوات الأمنية.

وقالت السلطات إنها وجهت اتهاما إلى المهاجم، وتتعامل مع الحادث على أنه جريمة كراهية، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحادث على أنه "عمل معاد للسامية"، ستتم مواجهته في أي مكان يظهر فيه.