الإعلام الكندي: مجموعة من أسر وأهالي "الخوذ البيضاء" وصلت إلى كندا

أفادت قناة " CBC News" الكندية، اليوم الاثنين، أن نحو 117 شخصا تابعين لمنظمة "الخوذ البيضاء" وصلوا إلى كندا الأسبوع الماضي.

وأشارت القناة الكندية إلى أن مطار تورونتو الدولي استقبل مجموعة من أهالي وأسر عناصر منظمة "الخوذ البيضاء". وسيتم نقلهم إلى 4 مقاطعات كندية هي مقاطعة كولومبيا البريطانية وساسكاتشوان وأونتاريو ونوفا سكوتلندا.

وكانت الحكومة الكندية قد أكدت أنها مستعدة لتوطين مجموعة من إرهابيي منظمة "الخوذ البيضاء" الذين تم إجلاؤهم من قبل القوات الإسرائيلية في تموز/ يوليو الماضي من جنوب سوريا إلى الأردن.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد حذرت، في وقت سابق، من أنه يتم الإعداد لاستفزاز بالأسلحة الكيميائية في سوريا، ليكون ذريعة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لمهاجمة منشآت حكومية سورية. وكانت الدول الثلاث قد قامت بمهاجمة أهداف حكومية سورية في وقت سابق، واصفة الضربة بأنها رد على هجمات كيميائية.

جدير بالذكر أن منظمة "الخوذ البيضاء"، المعروفة على نطاق واسع والمدعومة من الغرب، أعلنت أن هدفها إنقاذ المدنيين في مناطق القتال، لكن السلطات السورية تتهمها بالارتباط بالمتطرفين وأنشطة دعاية معادية. في حين وصفت الخارجية الروسية نشاط "الخوذ البيضاء" بأنها أداة في حملة إعلامية واسعة للافتراء على السلطات السورية.