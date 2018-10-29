شركات نفط روسية تساهم في تطوير اقتصاد كردستان العراق

أعلن رئيس قسم العلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، هوشيار سيفالي، اليوم الاثنين، أن الشركات الروسية، خاصة في قطاع النفط، تساهم في تطوير اقتصاد كردستان العراق.

موسكو — سبوتنيك. وقال سيفيلي في مؤتمر صحفي لـ"سبوتنيك": "شركتان نفطيتان كبيرتان، كما تعلمون، تعملان في منطقتنا "غازبروم نفط" و"روسنفط". وتلعبان دورا نشطا في قطاع النفط"، مضيفاً: "نحن نبذل كل جهد ممكن لتعزيز العلاقات الحالية والعلاقات المستقبلية مع روسيا".

وأشار إلى أن الأطراف أقامت علاقات جيدة وبناءة لسنوات عديدة، مشيراً في هذا الصدد إلى مساهمة روسيا في تنمية الاقتصاد في المنطقة، وخاصة إمكاناته في قطاع النفط.

وكان هوشيار سيفالي أعلن، في وقت سابق اليوم الاثنين، بأنه لا يوجد أي اعتراض من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد حول عقود "روسنفط" مع إقليم كردستان العراق.

يذكر أن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، كان قد أكد في نيسان/أبريل الماضي، أن حكومة الإقليم تبحث إمكانية إبرام عقود جديدة مع شركة "روسنفط" الروسية.

وجدير بالذكر أن حجم عقود شركة "روسنفط" مع حكومة إقليم كردستان تجاوزت الثلاثة مليارات دولار، وفقا لرئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية في برلمان كردستان العراق، عزت صابر.