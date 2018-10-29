جواد ظريف: دعاؤنا وصلاتنا لضحايا الهجوم الإرهابي على الكنيس اليهودي في أمريكا

أعرب وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، اليوم الإثنين، عن تضامنه مع ضحايا الهجوم على الكنيس اليهودي في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، السبت الماضي، والذي أودى بحياة 11 شخصا.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ظريف في تغريدة له على "تويتر"، "التطرف والإرهاب ليس لهما دين أو عرق، ويجب إدانتهما في كل الأحوال"، مضيفا أن "العالم يستحق أن يعيش في ظل ظروف أفضل من التعايش مع ديماغوجية مسلحة".

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب: أتابع أحداث الهجوم على المعبد اليهودي في بنسلفانيا وهناك قتلى

وتابع ظريف، "دعاؤنا وصلاتنا لضحايا الهجوم الإرهابي على الكنيس اليهودي في مدينة بيتسبرغ الأمريكية وأحبائهم".

ووقع الحادث في معبد "شجرة الحياة" بمدينة بيتسبرغ في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث قام مسلح بإطلاق النار على المتواجدين، قبل أن يشتبك لاحقا مع الشرطة، التي ألقت القبض عليه في نهاية المطاف.

وقال مسؤول في السلطة المحلية للمدينة في إفادة صحافية إن "هناك 11 قتيلا كنتيجة لحادث إطلاق النار، ليس من بينهم أطفال، كما يوجد هناك 6 مصابين، بينهم 4 رجال شرطة، وليس من بينهم المشتبه به في تنفيذ الهجوم".

وأشارت التقارير الأمريكية إلى أن منفذ الهجوم مواطن يميني متطرف يدعى "روب باويرز" (48 عاما)، حسب قناة "سي بي أس بيتسبرغ" المحلية.

وتتهم واشنطن طهران بدعم الإرهاب والسعي لإنتاج سلاح نووي، وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العام الجاري، انسحابه من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015.

كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة. فيما أصرت باقي أطراف الاتفاق على الاستمرار فيه.