البيت الأبيض يصطبغ بأجواء "الهالوين"... هكذا احتفل ترامب وزوجته بـ"عيد الهلع" (صور)

وقام الزوجان بتوزيع الحلوى بداخل البيت الأبيض، على العديد من الأطفال، الذين تنكروا في صورة أبطال خارقين ورواد فضاء وأميرات، فيما لعبت فرقة موسيقى مخيفة، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.
وتم تزيين البيت الأبيض من الخارج بديكورات "الهالوين" أو "عيد الهلع"، بالقرع العسلي، وحصاد الذرة، والقش.
ولم يتنكر ترامب وزوجته في ملابس تنكرية، ولكن اكتفيا بتجاذب أطراف الحديث، ووزعوا الحلوي على الأطفال من سلال مصنوعة من خوص، والتقطوا الصور التذكارية معهم.
وحضر احتفالية البيت الأبيض الخاصة بـ "الهالوين"، عائلات لأفراد من الجيش الأمريكي وأطفال محليين.
ولم يدل دونالد ترامب بأي تصريحات في هذا الحدث، الذي جاء بعد يوم من مذبحة وقعت في كنيسة في بيتسبرغ.
وشاركت ميلانيا ترامب صورا من الاحتفالية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر".
Trick-or-Treat @WhiteHouse #Halloween2018 pic.twitter.com/cOjVV8mmS1— Melania Trump (@FLOTUS) October 29, 2018
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