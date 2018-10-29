البيت الأبيض يصطبغ بأجواء "الهالوين"... هكذا احتفل ترامب وزوجته بـ"عيد الهلع" (صور)

احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقرينته ميلانيا ترامب، بعيد "الهالوين"، أمس الأحد، في البيت الأبيض، وسط عدد من الأطفال.

وقام الزوجان بتوزيع الحلوى بداخل البيت الأبيض، على العديد من الأطفال، الذين تنكروا في صورة أبطال خارقين ورواد فضاء وأميرات، فيما لعبت فرقة موسيقى مخيفة، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وتم تزيين البيت الأبيض من الخارج بديكورات "الهالوين" أو "عيد الهلع"، بالقرع العسلي، وحصاد الذرة، والقش.

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب محاطان بالقرع العسلي والقش في البيت الأبيض احتفالا بعيد "الهالوين"، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2018

ولم يتنكر ترامب وزوجته في ملابس تنكرية، ولكن اكتفيا بتجاذب أطراف الحديث، ووزعوا الحلوي على الأطفال من سلال مصنوعة من خوص، والتقطوا الصور التذكارية معهم.

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب يوزعان الحلوى على الأطفال في عيد "الهالوين"، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2018

وحضر احتفالية البيت الأبيض الخاصة بـ "الهالوين"، عائلات لأفراد من الجيش الأمريكي وأطفال محليين.

ولم يدل دونالد ترامب بأي تصريحات في هذا الحدث، الذي جاء بعد يوم من مذبحة وقعت في كنيسة في بيتسبرغ.

وشاركت ميلانيا ترامب صورا من الاحتفالية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر".