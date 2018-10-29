الولايات المتحدة لن تتخلى عن القنابل العنقودية

قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان إن الولايات المتحدة تخلت عن خطط حظر استخدام الذخائر العنقودية.

ووفقا للمسؤول، سيتم حفظ المستودعات من هذه الأسلحة لمواجهة كوريا الشمالية.

ونقل موقع " ميليتاري " عن المسؤول الأمريكي "لقد ارتبطت مراجعة سياستنا بالوضع مع كوريا الشمالية. خلال التدريب، ظهر لنا سؤال — كيف سنواجه كوريا الشمالية؟ ثم نظرنا إلى الذخيرة التي نحتاجها وما لدينا بالفعل تحت تصرفنا".

وأضاف نائب وزير الدفاع الأمريكي أن استبدال القنابل العنقودية بأنواع أخرى من الإمدادات يمكن أن "يستغرق الكثير من الوقت".

يذكر إن استخدام هذه الأسلحة محظور بموجب اتفاقية الذخائر العنقودية. ولم يوقع أصحاب أكبر الترسانات (الولايات المتحدة وروسيا والصين) على الاتفاقية.

واستخدمت هذه القنابل خصوصا خلال حرب فيتنام، وفي البلقان وجنوب لبنان. وأدانت المنظمة الدولية للمعوقين عام 2013 "الاستخدام المتزايد" لهذه القنابل من جانب الدول التي تمتلكها.