رسالة من الملك سلمان وولي عهده إلى رئيس وزراء ماليزيا

أرسل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" قام بتسليم الرسالة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، المستشار في الديوان الملكي، خلال استقبال دولته له اليوم بمكتبه في بوتراجايا.

ونقل الأمير تركي تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.

وتم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية، حيث أكد الأمير تركي حرص الملك وولي العهد على تطوير العلاقات بين البلدين، في جميع المجالات التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وفق ما قالت "واس".

وحضر الاستقبال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله ونائب الأمين العام لوزارة الخارجية الماليزية أنوشروان زين العابدين، وسفير الممكلة لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، ومدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية علاء الدين محمد.