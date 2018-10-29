منظمة "الأمن والتعاون" قلقة إزاء احتجاز مدير "ريا نوفوستي أوكرانيا"

أعرب ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحرية وسائل الإعلام، أرليم ديزير، عن قلقه الشديد إزاء الاحتجاز المطول لمدير موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، دون محاكمة.

فيينا — سبوتنيك . وأعرب ديزير، اليوم الاثنين، عن أمله في عدم تمديد الاحتجاز في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ونقل المكتب الإعلامي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن ديزير قوله: "آمل ألا يتم تمديد احتجاز ما قبل المحاكمة لكيريل فيشينسكي وأن ينتهي في 4 نوفمبر المقبل".

وأمضى كيريل فيشينسكي، الذي تتهمه السلطات الأوكرانية بدعم جمهوريتي دونباس (دونيتسك ولوغانسك) المعلنتين من طرف واحد، أكثر من 150 يوما رهن الاعتقال.

ولا تسمح السلطات لموظفي القنصلية الروسية بزيارته بحجة أن فيشينسكي يحمل الجنسية الأوكرانية.

ووصفت الخارجية الروسية هذه التصرفات تجاه مدير بوابة "ريا نوفوستي أوكرانيا" بالتعسف، كما وصفها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنها غير مقبولة، كما أرسلت السفارة الروسية مذكرات للخارجية الأوكرانية تطالب فيها بوقف العنف تجاه ممثلي وسائل الإعلام.