فرنسا تدين الهجوم الانتحاري وسط العاصمة التونسية

أدانت فرنسا، اليوم الإثنين، الهجوم الذي استهدف العاصمة تونس بعد أن فجرت انتحارية نفسها وسط العاصمة، ما أسفر عن إصابة 8 من رجال الأمن ومدني واحد.

باريس — سبوتنيك. قالت الناطقة باسم الخارجية آنييس فان دور مول "فرنسا تدين بشدة الاعتداء، الذي لم يتم تبنيه حتى الآن، والذي استهدف وسط العاصمة تونس".

© REUTERS / Tarek Amara بيان للداخلية التونسية يتحدث عن منفذة عملية بورقيبة الإرهابية

وتابعت "فرنسا تعرب عن تضامنها مع الضحايا والشعب التونسي".

هذا وحيت فرنسا "مهنية قوات الشرطة التونسية وسرعة فرق الإسعاف" معلنةً عن دعمها للسلطات التونسية في الحرب على الإرهاب.

وفجرت سيدة تبلغ من العمر 30 عاما نفسها في وقت سابق من، اليوم الإثنين، في شارع الحبيب بو رقيبة وسط العاصمة التونسية، ما اسفر عن إصابة 8 من رجال الأمن ومدني.

ولم تعلن اي جهة المسؤولية عن الحادث، في حين قالت الداخلية التونسية إن السيدة التي فجرت نفسها غير معروفة للمصالح الأمنية بالتطرف.