هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو ربما يلتقي بوتين الشهر المقبل

قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه من المتوقع عقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.