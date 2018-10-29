نتنياهو يدعو رئيس البرازيل الجديد لزيارة إسرائيل

القدس — سبوتنيك. جاءت تصريحات نتنياهو في بيان صدر عن ديوانه، إذ قال البيان: "تحدث رئيس الوزراء نتنياهو قبل قليل هاتفيا مع الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو وهنأه على انتخابه".

© AP Photo / Eraldo Peres الإعلان عن رئيس البرازيل الجديد

وقال نتنياهو للرئيس البرازيلي بولسونارو : "إنني متأكد بأن انتخابك سيؤدي إلى صداقة كبيرة بين الشعبين وإلى تعزيز العلاقات بين البرازيل وإسرائيل. ننتظر زيارتك إلى إسرائيل".

ونقلت قناة "اي 24 نيوز" الإسرائيلية عن ديوان الرئيس البرازيلي المنتخب بولسونارو، بأنه سيزور إسرائيل بعد زيارتيه إلى تشيلي والولايات المتحدة.

وأضافت القناة بأن "الزيارة لن تكون الأولى لرئيس برازيلي إلى إسرائيل، فقد سبق وزار الرئيس السابق لويز ايناسيو لولا دا سيلفا اسرائيل في زيارة رسمية عام 2010".

وفي مطلع العام الحالي، كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت أنها تلقت دعوة من وزارة الخارجية البرازيلية لتنظيم زيارة لنتنياهو إلى البرازيل.

وبالأمس، انتخب بولسونرو رئيسا لأكبر بلد في أمريكا اللاتينية، بحصوله على 55,1% من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي جرت الأحد، مقابل 44,8% حصل عليها مرشح اليسار فرناندو حداد.

وفي العام 2015، شهدت العلاقات البرازيلية الإسرائيلية أزمة برفض برازيليا اعتماد السفير الإسرائيلي المعين، لكونه رئيسا سابقا لشعبة الاستيطان في الضفة الغربية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أقر في أغسطس/ آب 2015، تعيين داني ديان سفيرا لإسرائيل لدى البرازيل، وصادق المجلس الوزاري المصغر على تعيينه كذلك في السادس من سبتمبر/أيلول من العام ذاته، ولكن مجموعة من الناشطين اليساريين طالبت الحكومة البرازيلية عدم الموافقة على تعيين ديان سفيرا في البرازيلـ ورفضت البرازيل قبول أوراق اعتماده سفيرا، خصوصا كونه مستوطنا وشغل منصب رئيس لمجلس "ييشع" المجلس الذي يرعى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية منذ 2007 حتى 2013.

وفي نهاية المطاف، قبلت وزارة الخارجية البرازيلية أوراق اعتماد السفير الاسرائيلي البديل، يوسي شيلي، وهو مقرب من نتنياهو، وتم تعيينه سفيرا في يناير/ كانون الثاني 2017.