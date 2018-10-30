بريطانيا تصدر عملة جديدة بمناسبة الخروج من الاتحاد الأوروبي

وأوضحت، "تماشيا مع هذا التقليد ستصدر دار سك العملة الملكية عملة معدنية لتخليد ذكرى ترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي".
وجاءت هذه الأنباء في مقطع مصور على حساب وزارة المالية على "تويتر" ظهرت فيه قطعة معدنية سباعية الجوانب مغطاة بالفضة من فئة 50 بنسا كتب عليها شعار" السلام والازدهار والصداقة مع كل الدول" وتاريخ الخروج من الاتحاد الأوروبي "29 مارس 2019".
#Budget2018 also announces a new commemorative Brexit 50p coin. See and share the design below 👀👇 pic.twitter.com/wug3p6BUtq— HM Treasury (@hmtreasury) October 29, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)