قراصنة يخطفون 11 من أفراد طاقم سفينة قبالة نيجيريا

ذكرت شركة للشحن ووسائل إعلام رسمية بولندية أن قراصنة اعتلوا ظهر سفينة حاويات قبالة ساحل نيجيريا واختطفوا 11 فردا من الطاقم بينهم 8 بولنديين.

وقالت شركة ميد أوشن في بيان إن القراصنة هاجموا السفينة "بوميرانيا سكاي" التي كانت متجهة إلى ميناء بوني النيجيري في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت واختطفوا 11 من أفراد الطاقم. وذكرت الشركة أن 9 آخرين من أفراد الطاقم بقوا على ظهر السفينة ولم يصبهم أذى.

وأضافت الشركة "أولويتنا هي لضمان إطلاق سراح أفراد الطاقم الأحد عشر المخطوفين في أقرب وقت، ونعمل مع شركائنا والسلطات المحلية من أجل ذلك". وقالت إن السفينة واصلت طريقها إلى مياه آمنة.

ووفقا لـ"رويترز"، قال متحدث باسم البحرية النيجيرية إنها بدأت تحقيقا وعملية بحث وإنقاذ بمجرد الإبلاغ عن الحادث وسوف تعلن عن المستجدات قريبا.

وامتنعت الشركة عن الإفصاح عن جنسية أفراد الطاقم المخطوفين، لكن وسائل إعلام بولندية أفادت نقلا عن وزير الخارجية ياسيك تشابوتوفيتش إن 8 منهم من بولندا. ولم تعرف بعد جنسية الـ 3 الآخرين المخطوفين.

وعمليات الخطف والقرصنة شائعة في نيجيريا وخليج غينيا.