الجيش بانتظاركم... نشر أكثر من 5 آلاف جندي أمريكي على حدود المكسيك

أعلن جنرال أميركي رفيع، الاثنين، أن البنتاغون يعتزم نشر 5 آلاف جندي على الحدود مع المكسيك لتعزيز الأمن هناك، في محاولة لمنع قافلة مهاجرين من أميركا الوسطى من العبور بطريقة غبر شرعية الى أراضي الولايات المتحدة.

وتمثل هذه الخطوة تعبئة عسكرية كبيرة على طول الحدود حيث يتواجد حاليا 2000 جندي من أفراد الحرس الوطني لمؤازرة حرس الحدود.

© AP Photo / Christian Torres قافلة مهاجرين أغضبت ترامب تقترب من الحدود المكسيكية الأمريكية

وقال رئيس القيادة الشمالية في الجيش الأميركي الجنرال تيرانس أوشوغنيسي للصحافيين "بحلول نهاية الأسبوع سننشر أكثر من 5200 جندي بكامل أسلحتهم على الحدود الجنوبية الغربية".

وصرح بأن هذه القوة ستركّز على "تشديد الحماية" على المعابر الحدودية والمناطق المحيطة بها، بالاضافة الى ما تقوم به وحدات الهندسة من بناء سياجات مؤقتة.

وسيرسل البنتاغون أيضا شرطة عسكرية و3 مروحيات تحمل أجهزة استشعار متطورة وأجهزة رؤية ليلية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن قرابة 7000 شخص انضموا إلى قافلة المهاجرين منذ أن انطلقت من سان بيدرو سولا في هندوراس في 13 تشرين الأول/أكتوبر.

ووصف مفوض الجمارك وحماية الحدود الأميركية كيفن مكالينان الوضع على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بأنه "أزمة أمنية وإنسانية"، وقال إن حرس الحدود خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كانوا يعتقلون نحو 1900 متسلل يوميا وهم يحاولون العبور بشكل غير قانوني.

© REUTERS / Leah Millis ترامب يأمر الجيش الأمريكي بالتحرك نحو الحدود

وأضاف "أنهم يدفعون 7 آلاف دولار عن كل شخص لمهربي البشر من أجل الرحلة".

ويشير هذا الانتشار الكبير للجنود إلى زيادة حادة تفوق التقديرات الأولية الأسبوع الماضي عندما أعلن مسؤولون أميركيون ان 800 جندي سيتجهون جنوبا.

وبحسب "فرانس برس"، هذا يعني أنه في غضون أيام سيكون للجيش الأمريكي على الحدود الجنوبية 3 أضعاف عدد قواته التي تقاتل تنظيم "داعش" في سوريا.

يذكر أن ترامب كتب على حسابه في "تويتر"، في وقت سابق من الاثنين، مخاطبا المهاجرين في القافلة "أرجوكم عودوا، لن يسمح لكم بدخول الولايات المتحدة إلا بشكل قانوني. هذا غزو لبلادنا والجيش بانتظاركم".