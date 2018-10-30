كوريا الجنوبية لتشغيل أول قطار من فلاديفوستوك إلى سيئول خلال سنوات

أعربت كوريا الجنوبية عن أملها بأن يتكلل اندماج خطي السكك الحديدية بين الكوريتين بتشغيل أول قطار من فلاديفوستوك إلى سيئول في غضون ثلاث أو أربع سنوات.

فلاديفستوك- سبوتنيك. وقال نائب حاكم مقاطعة جانجون الكورية الجنوبية، تشون مان هو، للصحفيين في مؤتمر لحكام مقاطعات شمال شرق آسيا في فلاديفوستوك:" بما يخص السكك الحديدية المشتركة بين الكوريتين، منذ وقت ليس ببعيد ، بدأنا في البناء معا. أولا ، يجب أن تمر شبكة السكك الحديدية عبر المنطقة التي تقسم بلدنا إلى شمال وجنوب، ونأمل ان نستكمل هذا المشروع في غضون ثلاث أو أربع سنوات ".

وأضاف:" نأمل بتشغيل أول قطار من فلاديفوستوك عبر سيئول إلى بوسان (الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية) في غضون ثلاث إلى أربع سنوات".

وفي وقت سابق، اتفقت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية على البدء في ربط الطرق وخطوط السكك الحديدية في خطوة أخرى تشير إلى تحسن العلاقات مما أثار مخاوف الولايات المتحدة من احتمال تقويض مسعاها للضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجها النووي.

وجاء الاتفاق على ربط خطوط المواصلات أثناء محادثات في قرية بانمونجوم الحدودية في إطار متابعة ما اتفق عليه في القمة الثالثة هذا العام بين مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية وكيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية والتي عقدت الشهر الماضي.

وقال بيان مشترك أصدرته وزارة الوحدة الكورية الجنوبية "توصل الشمال والجنوب إلى اتفاق بعد أن بحثا مليا خطط عمل لتطوير العلاقات بين الكوريتين ونقلها إلى مرحلة جديدة أعلى".

واتفق الجانبان على إقامة مراسم في أواخر نوفمبر تشرين الثاني أو أوائل ديسمبر كانون الأول للاحتفال ببدء العمل على ربط خطوط السكك الحديدية والطرق التي قطعت منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.