اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن دونباس

أعلن مصدر مطلع في الأوساط الدبلوماسية لوكالة "سبوتنيك"، أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ،سيعقد في الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت موسكو، اجتماعا لمناقشة موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال المصدر لـ "سبوتنيك": مجلس الأمن سيجتمع غدا لمناقشة الانتخابات في دونباس.

© Sputnik . Stringer القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك مجددا

وأوضح المكتب الصحفي للمنظمة العالمية أن الاجتماع سيعقد في الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي،(22.00 بتوقيت موسكو)، وعلى جدول أعماله مناقشة رسائل البعثات الدائمة لأوكرانيا وروسيا. وفقا للمصدر ، يعقد الاجتماع بناء على طلب عدد من الدول الغربية ، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.

وصوت برلمان "جمهورية لوغانسك الشعبية"، المعلنة من طرف واحد، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

والجدير بالذكر أنه وفقا للفقرة 9 من النص الرسمي للبروتوكول الموقع في اتفاقية مينسك، يجب أن تجري الانتخابات المحلية المبكرة في مناطق دونباس التي لا تخضع لسيطرة أوكرانيا "وفقا لقانون أوكرانيا"، بشأن النظام المؤقت للحكم الذاتي المحلي في بعض مناطق دونيتسك ولوغانسك".

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر رغم اتفاقات الهدنة.