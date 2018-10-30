ترامب يزعم الإجابة على بعض الأسئلة عن " تدخل روسيا " في الانتخابات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من المرجح أن يجيب على بعض أسئلة المدعي الأمريكي الخاص، روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع القناة التلفزيونية "فوكس نيوز" ردا على سؤال ما إذا كان فريقه سيرد على أسئلة المدعي الأمريكي الخاص بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016: "مضحك، كونه ينبغي أن افعل شيئا ما، فأننا لسنا متورطين في أي شيء، لكننا على الأرجح، سنفعل شيئًا، قد أجيب على بعض الأسئلة".

هذا وتجري في الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة حول "تدخل روسي" مزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. كما يجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر. ويقوم أيضا بالتحقيق بمسألة وجود علاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وروسيا.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، هذه الاتهامات، بأنه "لا أساس لها على الإطلاق".