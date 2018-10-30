إسرائيل تعين أول سفيرة لها في القاهرة

أعلن الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، أنه تم تعيين أول سفيرة إسرائيلية في القاهرة.

القاهرة —سبوتنيك.وعينت السفيرة الجديدة خلفا للدكتور دافيد غوفرين.

لأول مرة: تعيين سفيرة إسرائيلية في القاهرة

صادقت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية على تعيين أميرة أورون سفيرة لإسرائيل في #مصر. وستكون أورون أول امرأة تخدم في هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر. عملت سابقاً في السفارات في تركيا ومصر وتتحدث اللغة العربية pic.twitter.com/oqLmIlLLTE — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 30, 2018

وقال جندلمان في بيان مقتضب، "وزارة الخارجية عينت أمس [الاثنين] أميرة أورون، التي عملت سابقا كالمتحدثة باسم الوزارة للإعلام العربي وتعمل حاليا كمديرة الدائرة المصرية فيها، سفيرة لإسرائيل في القاهرة".

وتعد أورون أول امرأة تشغل هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 1979.