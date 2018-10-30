إسرائيل تعين أول سفيرة لها في القاهرة

القاهرة —سبوتنيك.وعينت السفيرة الجديدة خلفا للدكتور دافيد غوفرين.
لأول مرة: تعيين سفيرة إسرائيلية في القاهرة— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 30, 2018
صادقت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية على تعيين أميرة أورون سفيرة لإسرائيل في #مصر. وستكون أورون أول امرأة تخدم في هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر. عملت سابقاً في السفارات في تركيا ومصر وتتحدث اللغة العربية pic.twitter.com/oqLmIlLLTE
وقال جندلمان في بيان مقتضب، "وزارة الخارجية عينت أمس [الاثنين] أميرة أورون، التي عملت سابقا كالمتحدثة باسم الوزارة للإعلام العربي وتعمل حاليا كمديرة الدائرة المصرية فيها، سفيرة لإسرائيل في القاهرة".
وتعد أورون أول امرأة تشغل هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 1979.
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