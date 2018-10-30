المدينة العائمة توشك على الغرق (فيديو وصور)

وأصدرت الوكالة الوطنية للحماية المدنية إنذارا بسبب سوء أحوال الطقس، إذ اجتاحت العواصف مناطق كثيرة من البلاد، ما أدى في سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.
وتم الإبلاغ عن اقتلاع عشرات الأشجار في أنحاء روما، كما تم غلق الكثير من المنتزهات، وحثت السلطات المحلية السكان على تأجيل أي سفر غير ضروري.
Terracina not so far from Rome, #Italy reported today 29th October. Some pretty shocking scenes. Report: Massimo Pezza! #severeweather #ExtremeWeather #flood pic.twitter.com/mQC9i3dtYO— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) October 30, 2018
وقام أصحاب المتاجر بإزالة المياه بالطرق البدائية، وانهار سقف أحد المقاهي على صاحبه.
#venice #italy #floods 😖— H A N E E N (@Nostalgia_T89) October 29, 2018
think that the weather is strange everywhere not only here! pic.twitter.com/diYozw0d6k
وأوشكت مدينة "البندقية" الأثرية على خسارة معركتها مع ارتفاع مستوى المياه، حيث انغمر ثلاثة أرباع المدينة في الماء.
#venice right now. The streets are completely flooded:#flooding #Flood #Italy pic.twitter.com/pSsSJGUv5c— Igor Petricevic (@igor_petricevic) October 29, 2018
وحاول موظفو المعارض، إنقاذ العروض الناجية.
Have you ever been to Venice? Go now or it can be late:(. Anyhow the locals they don't want tourist, don't take a cruise at least. #venice #italy #northitaly #veniceunderwater #watterlogging #floods #flooded #rain #disaster #manmade #globalwarming #europe #tourism pic.twitter.com/uzbkfsibVf— Abhinav Kumar (@singhabhinav) October 30, 2018
وأصبح الفيضان الحالي أحد أقوى الفيضانات في الفترة الأخيرة، حيث وصل مستوى المياه إلى 156 سم وقد تكررت الحادثة سابقا عام 2008 مع مستوى مياه مواز، ويعتبر أعلى سجل لارتفاع مستوى المياه في البندقية، 194 سم، عام 1966.
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