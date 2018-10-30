ترامب يعتزم حظر منح الجنسية الأمريكية بالولادة

كشفت وسائل الإعلام الأمريكية أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، يعتزم التوقيع على مرسوم يقضي بحرمان الأطفال المولودين لأشخاص غير مواطنين في البلاد أو المهاجرين غير الشرعيين المولودين في الولايات المتحدة من حق المواطنة.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE هكذا هدد ترامب الصحفيين في "الهالوين" (صور)

موسكو — سبوتنيك . وقال ترامب فى مقابلة مع بوابة " أكسيوس "، اليوم الثلاثاء: "نحن البلد الوحيد في العالم الذي يأتي إليه الشخص ، يولد لديه طفل، والطفل هو في الواقع مواطن أمريكي مع كل المزايا".

وأضاف ترامب "هذا الأمر مضحك، ويجب أن ينتهي. الأمر في طور التنفيذ. هذا سيحدث (حظر منح الجنسية بالولادة) عن طريق إصدار مرسوم".

وكانت الأنباء قد أوردت في أغسطس/ آب الماضي، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تخطط لتشديد شروط الحصول على الجنسية الأمركية والحصول على بطاقات خضراء للمهاجرين الشرعيين الذين كانوا يستفيدون من برامج الرعاية الاجتماعية.