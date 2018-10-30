نظام مدفوعات أوروبي إيراني بالتزامن مع دخول الدفعة الثانية من العقوبات الأمريكية

أكد مسؤول اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، محمد رضا بور إبراهيمي، أن النظام المالي الجديد بين إيران وأوروبا، سيدخل حيز التنفيذ، تزامنا مع دخول الدفعة الثانية من العقوبات الأمريكية 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

موسكو — سبوتنيك. وقال بور إبراهيمي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" حول الإحاطة التي قدمها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قبل أيام، أمام البرلمان، بما يخص هذه الآلية وموعد تنفيذها: "نعم ظريف قدم إحاطة أمام البرلمان في جلسة مغلقة حول الآلية الجديدة، وأكد أنها ستدخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل".

وفي معرض رده على تفاصيل هذه الآلية أوضح البرلماني الإيراني أن "ظريف وعد بتقديم تقرير شامل حول الآلية الأوروبية للبرلمان، إلا أن هذا التقرير لم يصل بعد للبرلمان".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأمريكية على إيران ستكون لها "عواقب وخيمة" على النظام العالمي.

وذكر وزير الخارجية الإيراني، خلال زيارته لتركيا، "للأسف فإن دولة تخرق القانون (الولايات المتحدة)، تسعى لمعاقبة دولة (إيران) تلتزم بالقانون، هذه الطريقة ستكون لها عواقب وخيمة على النظام العالمي"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان خروجه من الاتفاق.

وبدأت أمريكا تطبيق الحزمة الأولى من إجراءات حظرها على إيران ومن المقرر أن تنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما ستطبق الحزمة الثانية بعد الشهر المقبل.