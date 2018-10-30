شرطة دونيتسك: مستشارو "الناتو" سيأتون إلى دونباس لتعطيل انتخابات 11 نوفمبر

أعلن رئيس المكتب الصحفي لشرطة دونيتسك الشعبية دانييل بيزنوسوف، أن مستشاري حلف "الناتو" ومشرفي الشركات العسكرية الأجنبية الخاصة سيأتون إلى دونباس بهدف تنظيم عمليات إرهابية واستفزازات قرب خط التماس، بهدف تعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

© Sputnik . Sergei Kuznetsov برلماني روسي لا يستبعد ارتباط داعش باغتيال رئيس جمهورية دونيتسك

دونيتسك — سبوتنيك . وقال بيزنوسوف للصحفيين اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر / تشرين الأول الجاري: "في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر / تشرين الثاني، سيأتي إلى مدينة كراماتورسك مستشارو حلف " الناتو " ومشرفو الشركات العسكرية الأجنبية الخاصة، بهدف التخطيط جنبا إلى جنب مع أجهزة الاستخبارات الأوكرانية للعديد من العمليات الإرهابية والاستفزازات على خط تماس القوات، من أجل عرقلة الانتخابات في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد".

وأفاد المتحدث بأن القيادة الأوكرانية فرضت حظر التجوال على السكان من أجل التستر على تنقلات المشرفين الأجانب.

وكان المركز الصحفي للعملية الخاصة في دونباس التابع للقوات الأوكرانية الموحدة، أعلن في وقت سابق، أنه في فترة 31 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، ستجري في مدينة كراماتورسك، الواقعة تحت سيطرة القوات الأوكرانية، عمليات مكافحة التهديدات الإرهابية والتخريبية، ودعت القيادة الأوكرانية سكان المدينة "بعدم مغادرة منازلهم دون الحاجة".

ومن المخطط أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في 11 نوفمبر، وكانت كييف قد أعلنت بأنها لن تعترف بهذه الانتخابات.