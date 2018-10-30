وزارة الطوارئ الروسية: السيطرة على حريق مستودعات النفط وسط البلاد

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ الروسية، أنه تمت السيطرة على حريق كبير شمل مساحة 800 متر مربع في مستودع للنفط بمنطقة خانتي مانسيسك وسط روسيا.

© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev حريق مستودع أسلحة في جمهورية أودمورتيا وسط روسيا يتسع إلى 300 هكتار

موسكو — سبوتنيك . وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إخماد الحريق على مساحة 800 متر مربع".

وكان مصدر في وزارة الطوارئ الروسية، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن إصابة 3 أشخاص جراء حريق في مستودع للنفط في مدينة نيجنيفارتوفسك بمنطقة خانتي مانسيسك وسط روسيا، بعد تسرب ألف متر مكعب من المنتجات النفطية.

وأشار مصدر، في وقت سابق، إلى أن "الإنذار حول الحريق وصل في الساعة 15: 25 (13: 25 بتوقيت موسكو) بالتوقيت المحلي وأبلغ بأن الضغط في أحد الخزانات كان منخفضا ثم اندلع حريق".

وتابع: "الآن كلا المستودعين يحترقان، أحدهما مليء مبدئيا بالنفط، والثاني ممتلئ بـ(سائل مشبع)، ولا توجد تهديدات بالانتشار، ويقوم رجال الإطفاء بإخماد الحريق".

وفي هذا السياق تجدر الإشارة، إلى أن حريقا مماثلا، أندلع في أنبوب نفط في منطقة ساراتوف، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وأصيب جراء الحريق شخصان.