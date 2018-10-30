بسبب الحرب بين أمريكا والصين... توقعات بانهيار النظام الاقتصادي العالمي

يرى مدير مركز "كلام للبحوث والإعلام"، مرشح الرئاسة الليبية، عارف علي النايض، أن الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تؤدي إلى انهيار النظام الاقتصادي القائم.

موسكو — سبوتنيك. وقال النايض في مؤتمر بالذكرى السنوية الـ200 لمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية: "الحروب التجارية التي بدأت بين الولايات المتحدة والصين يمكنها أن تؤدي في حال مواصلتها إلى تفكك النظام [الاقتصادي] بأكمله".

هذا وبدأت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، عقب السادس من تموز/ يوليو العام الجاري، في حين دخلت الرسوم الجمركية المتبادلة لهاتين الدولتين حيز التنفيذ.

© flickr.com / Expert Infantry جنرال أمريكي يكشف تاريخ بداية الحرب مع الصين

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوما بنسبة 25 بالمئة على استيراد 818 منتجاً من الصين، وذلك بحجم 34 مليار دولار أمريكي سنويا.

ومن جانبها وكإجراءات مضادة فرضت الصين في نفس اليوم، رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على استيراد كمية مساوية من البضائع الأمريكية.

وفي نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، دخلت الرسوم الجديدة للولايات المتحدة بنسبة 10 بالمئة على بضائع من الصين بحجم واردات حتى 200 مليار دولار في السنة حيز التنفيذ.

وردا على ذلك ، فرضت الصين رسوما بنسبة 10 بالمئة و 5 بالمئة على واردات الولايات المتحدة بحجم 60 مليار دولار.