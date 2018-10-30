مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تحث السعودية على كشف مكان جثة خاشقجي

حثت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المملكة العربية السعودية على كشف مكان جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأضافت: "فحص الطب الشرعي وتشريح الجثة عنصر مهم في التحقيقات".