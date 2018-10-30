بوتين: النظام الانتخابي في البلاد يتحسن باستمرار

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن النظام الانتخابي في البلاد في تحسن مستمر، وأن أية تعديلات يجب أن تعمل على تعزيز نزاهته واستقلاله عن التدخل الداخلي والخارجي.

موسكو — سبوتنيك . قال بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال الاحتفال بمرور 25 عاما على وضع النظام الانتخابي الروسي: " نظامنا الانتخابي في تحسن مستمر. إنها عملية موضوعية لكيان معقد ومتعدد المستويات مثل روسيا، ويجب أن نتكيف مع الثقافة السياسية والتقنيات الحديثة وأن نتوافق مع متطلبات وتوقعات المجتمع، ومستوى التنمية والاستعداد لتحمل المسؤوليات في القرى والمدن والأقاليم وفي روسيا بصورة كاملة".

وأضاف بوتين: "في نفس الوقت، يجب أن تعمل أية تعديلات في النظام الانتخابي على تعزيز مبادئ انفتاح ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، واستقلالها عن التدخل الداخلي والخارجي".

يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية الروسية تأسست في 24 سبتمبر/ أيلول 1993 بقرار من الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين، وكان عدد أعضائها في ذلك الوقت 20 عضوا.

وابتداء من عام 1995 أصبح عدد أعضائها 15 عضوا، 5 منهم يعينهم رئيس الدولة و5 يعينهم مجلس الاتحاد و5 آخرين يعينهم مجلس الدوما، وتمتد مهام أعضاء اللجنة لمدة 5 سنوات فقط.