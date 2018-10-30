الدنمارك تستدعي سفيرها لدى طهران

أعلنت الدنمارك اليوم الثلاثاء عن سحب سفيرها من إيران على خلفية قضية محاولة تنفيذ اغتيال في كوبنهاغن.

القاهرة — سبوتنيك. استدعى وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامولسن، السفير الدنماركي لدى طهران، بعد إعلان الشرطة الدنماركية عن إحباط هجوم للمخابرات الإيرانية على الأراضي الدنماركية.

© Sputnik . Sergei Subbotin بوادر أزمة دبلوماسية...الدنمارك تتهم إيران... طهران ترد

وقالت صحيفة "بوليتيكن" الدنماركية اليوم الثلاثاء إن وزير الخارجية أعلن في مؤتمر صحفي أنه "تم استدعاء السفير الدنماركي لدى طهران بعد كشف الشرطة الدنماركية عن هجوم واسع النطاق على الأراضي الدنماركية، خططت له المخابرات الإيرانية".

وأضاف الوزير أن بلاده "لا تمانع فرض المزيد من العقوبات على طهران"، مضيفا أنه سيناقش هذا الأمر مع نظرائه في دول شمال أوروبا غدا.

من جهته نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، تورط طهران في أي هجوم على الدنمارك.

وقال قاسمي في بيان اليوم الثلاثاء "لا توجد أي علاقة بين طهران والهجوم الإرهابي الذي أعلنت الشرطة الدنماركية عن إحباطه".

وأضاف المتحدث أن "اتهامات الدنمارك تستهدف العلاقات الإيرانية الأوروبية الجيدة في ظل الظروف الخطيرة الراهنة".