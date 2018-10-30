الدنمارك تستدعي سفيرها لدى طهران

القاهرة — سبوتنيك. استدعى وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامولسن، السفير الدنماركي لدى طهران، بعد إعلان الشرطة الدنماركية عن إحباط هجوم للمخابرات الإيرانية على الأراضي الدنماركية.
وأضاف الوزير أن بلاده "لا تمانع فرض المزيد من العقوبات على طهران"، مضيفا أنه سيناقش هذا الأمر مع نظرائه في دول شمال أوروبا غدا.
من جهته نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، تورط طهران في أي هجوم على الدنمارك.
وقال قاسمي في بيان اليوم الثلاثاء "لا توجد أي علاقة بين طهران والهجوم الإرهابي الذي أعلنت الشرطة الدنماركية عن إحباطه".
وأضاف المتحدث أن "اتهامات الدنمارك تستهدف العلاقات الإيرانية الأوروبية الجيدة في ظل الظروف الخطيرة الراهنة".
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