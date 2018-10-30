صحيفة عبرية تكشف السر وراء رفض إسرائيل مهاجمة غزة

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم"، مساء أمس الاثنين، أن إسرائيل عرضت على كثير من الدول العربية تحمل مسؤولية قطاع غزة، ولكنها رفضت، ما يمنع إسرائيل من مهاجمة القطاع، لعدم وجود بديل في حال إسقاط حركة حماس.

© AP Photo / Adel Hana بعدما اطمأن على طفل سقط أثناء مرور موكبه... الوفد الأمني المصري يغادر غزة

وأفادت الصحيفة العبرية بأن إسرائيل تتمنى إلقاء مسؤولية قطاع غزة على كاهل أو عاتق أية دولة عربية، حتى يمكنها تحملها مسؤولية الأهالي الفلسطينيين في القطاع، وكذلك يمكن لإسرائيل مهاجمة القطاع في أي وقت، بدعوى أن هناك بديل لحماس.

وأوضح المحلل السياسي للصحيفة، آريئيل كاهانا، أن السبب الحقيقي وراء رفض القيادات السياسية والعسكرية في تل أبيب الهجوم الموسع على قطاع غزة هو عدم وجود بديل في القطاع، وبأن الجيش الإسرائيلي فكر كثيرا في احتلال قطاع غزة، ولكنه تمهل، قليلا، بدعوى أن سقوط حركة حماس يعني عدم وجود بديل حقيقي في غزة.