بول ريان يرفض عزم ترامب حظر منح الجنسية الأمريكية بالولادة

رفض رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول ريان، اليوم الثلاثاء، عزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حظر منح الجنسية الأمريكية بالولادة.

وأكد في تصريحات له لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه من غير الممكن حظر منح الجنسية الأمريكية لمن يولد في أمريكا بأمر تنفيذي، بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه يفكر في اتخاذ هذه الخطوة، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS ترامب يعتزم حظر منح الجنسية الأمريكية بالولادة

كما قال ريان، وهو العضو الجمهوري البارز في الكونغرس، في مقابلة مع محطة إذاعة "دبليو في إل كيه" ، إنه "لا يمكن حظر منح الجنسية الأمريكية بشكل نهائي بأمر تنفيذي".

وأوضح أن معظم الأشخاص الذين ولدوا في الولايات المتحدة يحق لهم قانونا الحصول على الجنسية الأمريكية، وذلك وفقا لدستور الولايات المتحدة وقرارات المحاكم الأمريكية.

وقال ترامب فى مقابلة مع بوابة "أكسيوس"، اليوم الثلاثاء: "نحن البلد الوحيد في العالم الذي يأتي إليه الشخص ، يولد لديه طفل، والطفل هو في الواقع مواطن أمريكي مع كل المزايا".

وأضاف ترامب "هذا الأمر مضحك، ويجب أن ينتهي. الأمر في طور التنفيذ. هذا سيحدث (حظر منح الجنسية بالولادة) عن طريق إصدار مرسوم".

وكانت الأنباء قد أوردت في أغسطس/ آب الماضي، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تخطط لتشديد شروط الحصول على الجنسية الأمريكية والحصول على بطاقات خضراء للمهاجرين الشرعيين الذين كانوا يستفيدون من برامج الرعاية الاجتماعية.