انستغرام يجيب... هل إسرائيل وراء أحداث 11 سبتمبر

أظهر تقرير عبري أن الآلاف من منشورات وصور "انستغرام" تتهم إسرائيل بأنها وراء أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.

أكد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "ذا ماركر"، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 11,696 منشورا على "انستغرام" معادٍ للسامية، ويتهم إسرائيل بأنها وراء أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2001.

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وذكر الموقع العبري أن منشورات "معاداة السامية" قد تزايدت، بشكل كبير، على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة. حيث نُشر على موقع "انستغرام" للصور، منذ وقوع عملية إطلاق النار التي استهدفت الكنيس الإسرائيلي "شجرة الحياة"، في الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، أكثر من 11.696 منشور وصورة تتهم إسرائيل بوقوفها خلف أحداث 11 سبتمبر التي استهدفت أبراج التجارة الأمريكية عام 2001.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان مدير الأبحاث في مركز الصحف الإلكترونية، التابع لجامعة كولمبيا الأمريكية، جونتان ألبريت، أن شبكات التواصل الاجتماعي تشجع الجميع على التحريض ضد اليهود والسامية، داعيا إلى إيجاد علاج لهذه المشكلة الآخذة بالتنامي والتزايد.

وأفادت الصحيفة العبرية بأنه عند البحث عن كلمة "يهود" في دوائر البحث، ستجد أنهم وراء أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.