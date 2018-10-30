انستغرام يجيب... هل إسرائيل وراء أحداث 11 سبتمبر

أكد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "ذا ماركر"، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 11,696 منشورا على "انستغرام" معادٍ للسامية، ويتهم إسرائيل بأنها وراء أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2001.
ونقلت الصحيفة العبرية على لسان مدير الأبحاث في مركز الصحف الإلكترونية، التابع لجامعة كولمبيا الأمريكية، جونتان ألبريت، أن شبكات التواصل الاجتماعي تشجع الجميع على التحريض ضد اليهود والسامية، داعيا إلى إيجاد علاج لهذه المشكلة الآخذة بالتنامي والتزايد.
وأفادت الصحيفة العبرية بأنه عند البحث عن كلمة "يهود" في دوائر البحث، ستجد أنهم وراء أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.
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