الرئيس الصربي: لا حل لمشكلة كوسوفو دون روسيا

صرح الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الثلاثاء، بأن حل مشكلة كوسوفو وميتوهيا غير ممكن دون مشاركة روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي.

بلغراد — سبوتنيك. وقال فوتشيتش لوكالة "سبوتنيك": "كما أنه من غير الممكن التوصل إلى حل دون الولايات المتحدة، فكذلك من غير الممكن التوصل إلى حل دون روسيا. في كل الأحوال لا يمكن دون الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص، صربيا. يجب أن يكون كل هذا متصلاً، لذلك أقول إنني لست متفائلاً جدا، على الرغم من رغبتي في التوصل إلى حل وسط".

© Sputnik . Ruslan Krivobok صربيا تؤكد دعمها لروسيا وترفض الانضمام للعقوبات ضدها

وأضاف فوتشيتش: "كيف يعتقدون أنه يمكن التوصل إلى اتفاق دون روسيا ؟ كيف سيقدمون هذا في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة؟ لا يوجد مثل هذه الطريقة".

يذكر أن إقليم كوسوفو الصربي شهد في عام 1999 نزاعا مسلحا بين الانفصاليين الألبان من "جيش تحرير كوسوفو" والقوات الأمنية لجمهورية يوغسلافيا الاتحادية، بالإضافة إلى تدخل عسكري لقوات الناتو التي قصفت يوغسلافيا التي كانت تتكون من صربيا والجبل الأسود.

وفي فبراير/ شباط 2008 أعلنت السلطات الألبانية في كوسوفو الانفصال عن صربيا. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول في العالم لم تعترف بالجمهورية المعلنة من طرف واحد، مثل صربيا وروسيا وإسرائيل وإيران وإسبانيا واليونان والعديد من الدول الأخرى.

واضطرت السلطات الصربية تحت ضغط بروكسل، ومن أجل تقريب الإقليم إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لخلق ظروف أكثر ملائمة بالنسبة للمواطنين الصرب المقيمين في الإقليم، أن تجري مفاوضات مع ألبان كوسوفو بوساطة الاتحاد الأوروبي، وكان من ثمارها "اتفاقية بروكسل حول مبادئ تطبيع العلاقات بين بلغراد وبريشتينا"، التي أبرمت في نيسان/أبريل عام 2013، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى تخص اتحاد الجماعات الصربية وتم توقيعها في آب/ أغسطس عام 2015.