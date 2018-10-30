البنتاغون: واشنطن على اتصال مع أنقرة و"قسد" لتهدئة الأوضاع شمال شرقي سوريا

أكد المتحدث باسم البنتاغون شون روبرستون، أن الولايات المتحدة على اتصال مع أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) حول هجوم أنقرة المخطط على شمال شرقي سوريا.

واشنطن — سبوتنيك. وقال روبرستون في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، "نحن على دراية بتصريحات تركيا عن هجوم مخطط له في شمال شرقي سوريا واتصلنا مع تركيا وقوات سوريا الديمقراطية لتهدئة الوضع".

© Sputnik . Bassel Shurtouh اشتباكات بين الجيش التركي ووحدات حماية الشعب الكردية في شرق الفرات

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جدد اليوم الثلاثاء، على أن بلاه عازمة على القضاء على المقاتلين الأكراد، شرقي نهر الفرات.

وقال إردوغان في كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، "استكملنا خططنا وتحضيراتنا للقضاء على التنظيم الإرهابي في شرق الفرات"، لافتا إلى أن " تركيا بدأت التدخل ضد جماعات إرهابية في سوريا خلال الأيام الأخيرة".

وحذر أردوغان من أية محاولة لتوتير الوضع في سوريا عقب اتفاق إدلب قائلا ، "لن نسمح لمن يريد إغراق إدلب أولا ومن ثم سوريا بالدماء والنيران مجددا عبر تحريض النظام من جهة وإعادة إحياء "داعش" من جهة أخرى".

يذكر أن تركيا تشن عمليات عسكرية منذ أشهر في مناطق من شمال سوريا بدعوى محاربة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، اللذين تتهمهما أنقرة بالإرهاب، في حين يتهم الأكراد تركيا بدعم التنظيمات الإرهابية.