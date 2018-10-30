تسجيل
00:02 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، ألمانيا 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    ميركل تتطلع إلى أفريقيا لدعم إرث شكله المهاجرون

    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تعهدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، بإنشاء صندوق جديد للتنمية بهدف التصدي للبطالة في أفريقيا، وهي مشكلة تدفع إلى الهجرة الجماعية.

    ووفقا لوكالة "رويترز" استضافت ميركل قمة للزعماء الأفارقة، بعد يوم من إعلانها أنها ستترك العمل بالسياسة بحلول 2021، وهو ما أثار مشاعر الصدمة في أنحاء أوروبا، وأطلق شرارة السباق لخلافتها.
    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، ألمانيا 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    ميركل: التنحي عن رئاسة الحزب لن يضعفني على الساحة العالمية
    وتحتاج ميركل قمة الشراكة مع أفريقيا لإظهار التقدم الذي تم إحرازه في التصدي، لآثار واحدة من اللحظات الحاسمة، طوال 13 عاما لها في السلطة: قرارها عام 2015 فتح أبواب ألمانيا أمام أكثر من مليون طالب لجوء.
    وتستهدف قمة برلين، التي حضرها 12 رئيسا ورئيس وزراء، بينهم رؤساء مصر، عبد الفتاح السيسي، وجنوب أفريقيا، سيريل رامابوسا، ورواندا، بول كاجامي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إظهار أن القارة مقصد مستقر للاستثمارات الألمانية.
    وحضرت القمة كذلك مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إلى جانب مجموعة من مسؤولي التنمية الدوليين.
    والهدف هو توفير وظائف جيدة للأفارقة، وتخفيف الفقر الذي يشجع إلى جانب عدم الاستقرار السياسي والعنف أعدادا كبيرة على التوجه إلى أوروبا. لكن المهمة شاقة في ظل نمو سكان القارة الأفريقية بنحو ثلاثة في المئة سنويا.
    وقالت ميركل في خطابها الافتتاحي الذي أعلنت فيه أن الصندوق سيساعد الشركات المتوسطة والصغيرة من أفريقيا وأوروبا على الاستثمار في القارة السمراء "نحن الأوروبيون لدينا اهتمام كبير في أن تكون للدول الأفريقية آفاق اقتصادية مشرقة".
    وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن 119 ألف أفريقي وصلوا إلى أوروبا، في 2018، وإنهم يمثلون فحسب قمة جبل الجليد. فأرقام منظمة العمل الدولية تشير إلى أن 16 مليون مهاجر كانوا ينتقلون من مكان لآخر داخل أفريقيا، عام 2014.

     

    انظر أيضا:

    ميركل: التنحي عن رئاسة الحزب لن يضعفني على الساحة العالمية
    خبير: رحيل ميركل يمكن أن يؤثر سلبا على العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي
    ميركل: لن أسعى لمنصب المستشارة في انتخابات 2021
    إعلام: ميركل لن تعيد ترشحها لرئاسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي
    التوتر يتصاعد لدى ميركل
    ميركل تفاجئ بوتين بسؤال شخصي باللغة الروسية (فيديو)
    في اتصال هاتفي بالملك سلمان.... ميركل تتعهد بالرد على مقتل خاشقجي
    ميركل: لا أسلحة للرياض مع وجود تساؤلات بشأن خاشقجي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار ميركل, أفريقيا, مصر, منظمة الأمن والتعاون في أوروبا, منظمة العمل الدولية, ألمانيا, رواندا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    ازدحام السيارات في مدينة أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية
    نهري الأبيض والأحمر... الازدحام المروري في المدن الكبرى
    مركز المصالحة: الخوذ البيضاء تصل إدلب لتنفيذ عمل استفزازي بالأسلحة الكيميائية
    "الخوذ البيضاء"... تعالوا نرجع نمثل!
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك