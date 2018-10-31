مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: الانتخابات في دونباس لا تنتهك اتفاقات مينسك

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أمس الثلاثاء، أن إجراء الانتخابات في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك لا تنتهك اتفاقات مينسك.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال المندوب الروسي خلال جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "بالنسبة لشرعية الانتخابات، فهي لا علاقة لها بمجموع إجراءات مينسك، التي تتعامل مع انتخابات المحليات. يحتاج الناس فقط للعيش وضمان سبل العيش في المنطقة في ظروف الحصار من قبل كييف".

© Sputnik . Gennadiy Dubovoy شرطة دونيتسك: مستشارو "الناتو" سيأتون إلى دونباس لتعطيل انتخابات 11 نوفمبر

وتُبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. لكن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر رغم اتفاقات الهدنة.

ومن المخطط أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر. فيما أعلنت كييف، بوقت سابق، أنها لن تعترف بهذه الانتخابات.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر رغم اتفاقات الهدنة.