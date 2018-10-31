قائد الجيش الإندونيسي يعلن تحديد موقع جسم طائرة "ليون إير" المنكوبة

قال قائد الجيش الإندونيسي لقناة تلفزيونية اليوم الأربعاء إنه يعتقد أن فريق البحث والإنقاذ عثر على جزء من جسم الطائرة التابعة لشركة ليون إير التي تحطمت في البحر وعلى متنها 189 شخصا.

وقال هادي تجاهجانتو لتلفزيون وان: "نعتقد بشدة أننا عثرنا على جزء من جسم الطائرة جيه. تي610"، بحسب رويترز.

© AFP 2018 / Roni Bayu زحمة المرور تنقذ شخصا من رحلة "ليون أير" المميتة

من جانبه، قال هاريو ساتميكو نائب رئيس هيئة سلامة النقل لرويترز "مساء أمس رصد الفريق صوت إشارة في موقع على عمق 35 مترا".

هذا وكانت السلطات الإندونيسية قد أعلنت الاثنين الماضي، أن طائرة ركاب تابعة لشركة "ليون أير" تحطمت في البحر أثناء رحلة من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانج في جزيرة سومطرة.

وأكد المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا، يوسف لطيف، أنه تم فقدان الاتصال بالطائرة بعد 13 دقيقة من إقلاعها، لافتا إلى أن زورقا كان يغادر ميناء العاصمة شاهد الطائرة لدى سقوطها.

وأعلن مسؤولون في إندونيسيا أن 189 شخصا كانوا على متن الطائرة التي يرجح غرقها بعد سقوطها في البحر قبالة جزيرة جاوة بعد قليل من إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

وأظهر موقع "فلايت رادار 24 دوت كوم" أن الطائرة أقلعت حوالي الساعة 6:20 صباحا بالتوقيت المحلي وكان من المقرر أن تهبط في الساعة 7:20 صباحا في جزيرة سومطرة.

وتظهر بيانات (فلايت رادار 24 دوت كوم) أن الطائرة وصلت إلى ارتفاع 5000 قدم (1524 مترا) قبل أن تفقد ارتفاعها لتهوي فيما بعد باتجاه البحر.