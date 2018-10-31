مقتل 7 أشخاص وإصابة 5 في انفجار سيارة بالقرب من سجن شرق العاصمة الأفغانية

صرح مصدر مسؤول في قوات الأمن الأفغانية، اليوم الأربعاء، بمقتل سبعة أشخاص وإصابة خمسة في انفجار سيارة بالقرب من سجن في أفغانستان.

موسكو — سبوتنيك. ونقلت قناة "تولو نيوز" عن المصدر الأمني، قوله بأن الحادث وقع صباح يوم الأربعاء بالقرب من سجن بول شارخي شرق كابول، وكان في السيارة موظفو السجن".

© REUTERS / Parwiz مقتل جندي تشيكي وإصابة اثنين آخرين في أفغانستان

هذا ويشهد الوضع في أفغانستان مواجهات بين القوات الحكومية وحركة " طالبان "، التي استولت في السابق على مساحة كبيرة من المناطق الريفية في البلاد، لتشن بعدها هجوما كبيرا على معظم المدن الأفغانية.

ومن جهة أخرى ازداد تأثير المجموعات الإرهابية وأبرزها "داعش" في أفغانستان وسيطرت على مناطق فيها. وتقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة في جميع أنحاء البلاد لمكافحة المجموعات المتطرفة.

وتناقش مسألة إطلاق الحوار السلمي المباشر بين الأطراف المتصارعة في أفغانستان في منصات دولية مختلفة، بما في ذلك في جنيف وفي موسكو.