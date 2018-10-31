مقتل 7 أشخاص وإصابة 5 في انفجار سيارة بالقرب من سجن شرق العاصمة الأفغانية

موسكو — سبوتنيك. ونقلت قناة "تولو نيوز" عن المصدر الأمني، قوله بأن الحادث وقع صباح يوم الأربعاء بالقرب من سجن بول شارخي شرق كابول، وكان في السيارة موظفو السجن".
ومن جهة أخرى ازداد تأثير المجموعات الإرهابية وأبرزها "داعش" في أفغانستان وسيطرت على مناطق فيها. وتقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة في جميع أنحاء البلاد لمكافحة المجموعات المتطرفة.
وتناقش مسألة إطلاق الحوار السلمي المباشر بين الأطراف المتصارعة في أفغانستان في منصات دولية مختلفة، بما في ذلك في جنيف وفي موسكو.
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