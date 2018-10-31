كوريا الجنوبية تعلن أن الشمال يعد موقعا نوويا للمفتشين الدوليين

ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الأربعاء، نقلا عن المخابرات الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية تعد موقع بونغي-ري للاختبارات النووية للمفتشين الدوليين، وفقا لـ"رويترز".

ورغم أن بيونغ يانغ توقفت عن تجاربها النووية والصاروخية خلال العام الأخير، فإنها لم تسمح بتفتيش دولي لعملية تفكيك موقع بونغي-ري في مايو/ أيار، الأمر الذي أثار انتقادات بأن التحرك كان مجرد استعراض ويمكن التراجع عنه.

© Sputnik . Iliya Pitalev تفكيك موقع نووي في كوريا الشمالية (فيديو)

وقال رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، إن الشمال وافق على السماح للمفتشين الدوليين بمراقبة "التفكيك الدائم" لمنشآت صاروخية مهمة واتخاذ خطوات أخرى مثل إغلاق مجمع يونغبيون النووي الرئيسي مقابل إجراءات متبادلة من الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحاته في سبتمبر/ أيلول، بعد قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.