مقتل 23 أفغانيا بينهم مسؤولون كبار بتحطم مروحية للجيش

كابول — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الأفغاني في ولاية فراه، نور الحق خالقي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن 23 شخصا من المدنيين وعناصر اللواء الثاني للجيش ورجال الشرطة لقوا حتفهم في حادثة سقوط الطائرة.
من جهتها أعلنت حركة طالبان بأن مسلحيها أسقطوا المروحية في منطقة "أنار دره" بفراه.
لكن المتحدث العسكري في فراه، استبعد فرضية تحطم المروحية في اعتداء مسلح أو بسبب خلل فني، مؤكداً أن الطائرة اصطدمت بسفح جبل بسبب ضعف الرؤية نتيجة الضباب الكثيف في الأجواء هناك.
وكانت المروحية متوجهة من فراه نحو ولاية هيرات المجاورة وعلى متنها أيضا معدات انتخابية لنقلها إلى المراكز الإقليمية للمفوضية المستقلة للانتخابات هناك.
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