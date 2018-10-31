مقتل 23 أفغانيا بينهم مسؤولون كبار بتحطم مروحية للجيش

أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 25 شخصا في حادث تحطم مروحية تابعة للجيش في ولاية فراه جنوب غربي أفغانستان، اليوم الأربعاء، بينهم رئيس مجلس الولاية وعسكريون ومدنيّون، وأكدت المصادر أن الحادث وقع بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف في المنطقة.

كابول — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الأفغاني في ولاية فراه، نور الحق خالقي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن 23 شخصا من المدنيين وعناصر اللواء الثاني للجيش ورجال الشرطة لقوا حتفهم في حادثة سقوط الطائرة.

© REUTERS / Parwiz مقتل جندي تشيكي وإصابة اثنين آخرين في أفغانستان

من جهتها أعلنت حركة طالبان بأن مسلحيها أسقطوا المروحية في منطقة "أنار دره" بفراه.

لكن المتحدث العسكري في فراه، استبعد فرضية تحطم المروحية في اعتداء مسلح أو بسبب خلل فني، مؤكداً أن الطائرة اصطدمت بسفح جبل بسبب ضعف الرؤية نتيجة الضباب الكثيف في الأجواء هناك.

وكانت المروحية متوجهة من فراه نحو ولاية هيرات المجاورة وعلى متنها أيضا معدات انتخابية لنقلها إلى المراكز الإقليمية للمفوضية المستقلة للانتخابات هناك.