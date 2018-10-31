"شنغهاي للتعاون" توقف نشاط 360 عضوا في مجموعات إرهابية على الإنترنت

أعلن رئيس اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، يفغيني سيسويف، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء بالمنظمة أوقفت نشاط 360 شخصا من أعضاء المجموعات الإرهابية والمتطرفة على الإنترنت.

طشقند — سبوتنيك. وقال سيسويف، في افتتاح مؤتمر "مكافحة الإرهاب — التعاون بلا حدود": "خلال عام، تم قمع نشاط 360 من أعضاء مجموعات الإنترنت الإرهابية والدينية-المتطرفة".

© Sputnik . Iliya Pitalev بعد فيضانات الصين... الإعصار "أمبيل" يصل إلى شنغهاي

وأضاف: "في إطار التصدي لاستخدام الإنترنت لأهداف الإرهاب والتطرف، تم حجب 80 ألف موقع على الإنترنت يحوي على أكثر من 500 ألف مادة".

وأفاد المتحدث بأنه خلال العام الماضي، تمكنت الجهات الأمنية للدول الأعضاء من قمع نشاط أكثر من 50 خلية إرهابية، وإلقاء القبض على أكثر من 150 إرهابيا مطلوبين دوليا.

وافتتح، اليوم الأربعاء، المؤتمر الدولي السادس للجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، تحت عنوان "مكافحة الإرهاب — التعاون بلا حدود": بمشاركة ممثلي الأجهزة الأمنية لدول أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، وهيكليات مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورابطة الدول المستقلة.

يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية، تم تأسيسها في عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان، وفي 9 حزيران/يونيو 2017 حصلت الهند وباكستان على العضوية الكاملة في المنظمة، وفي الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا بصفة "مراقب" بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا بصفة "شريك". ويقع مقر الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب لمنظمة شنغهاي للتعاون في مدينة طشقند في طاجيكستان.