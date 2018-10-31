الخارجية البريطانية تعلق على قضية "المحتجز" في الإمارات

وقالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية لشبكة "سي.إن.إن" إن الخارجية لا تستطيع الكشف عن الكثير من المعلومات بهذه القضية، لأن هناك إجراءات معينة يتم اتخاذها.
وأشارت إلى أن بريطانيا ستواصل القيام بكل ما بوسعها من أجل الأكاديمي البريطاني وعائلته.
وكانت قد أشارت وسائل إعلام عدة إلى أن أبوظبي أفرجت عن هيدجيز، المتهم بالتجسس، الثلاثاء، دون أن يصدر تصريح رسمي عن الحكومة الإماراتية بهذا الشأن حتى الآن.
ولم تعلق المتحدثة باسم الخارجية البريطانية عما إذا كان قد تم إطلاق سراح الأكاديمي بالفعل ام لا بعد.
وكانت السلطات الإماراتية احتجزت هيدجز (31 عاما)، في 5 أيار/مايو الماضي، وهو طالب دكتوراه في جامعة "درم" البريطانية، بتهمة التجسس، خلال زيارته إلى الإمارات، لدراسة ما يسمى بـ "تأثيرات الربيع العربي" على السياسات الأمنية بالإمارات.
وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن النائب العام في الإمارات، حمد سيف الشامسي، قرر إحالة شخص من جنسية أجنبية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة "بعد ثبوت تخابره لصالح جهة خارجية، وسعيه للحصول على معلومات سرية عن الدولة".
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