روسيا تزود أمريكا بأربعة محركات صاروخية "إر دي -180"

أعلن المركز الصحفي لمؤسسة "إنغروماش" العلمية الصناعية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها زودت الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة محركات صاروخية "إر-180".

وجاء في بيان المؤسسة، وصل لوكالة "سبوتنيك" نسخة منه، أن الصفقة قد تمت في 26 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث وقع ممثلو ثلاث شركات أمريكية وهي (Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС) على عقد الصفقة.

© Sputnik . Sergej Pjatakov روسيا ترسل 6 محركات صاروخية "إر دي-180" إلى الولايات المتحدة

وتعتبر عملية التسليم هذه هي الثانية من نوعها خلال هذا العام، حيث تم تسليم الجانب الأمريكي أربعة محركات آخرى من هذا النوع.

ووقعت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية بمبلغ مليون دولار في العام 2019 لتزويد واشنطن بـ101 محركا، ومنذ حوالي السنتين حظر الكونغرس الأمريكي استخدام المحركات الروسية بعد عام 2019، في أعقاب خروج منطقة القرم من أوكرانيا وانضمامها إلى روسيا في عام 2014 ما أغضب واشنطن.

ولكن المشرعين الأمريكيين خففوا الحظر أواخر العام الماضي بسبب شعورهم بقلق من أن ذلك قد يؤدي إلى تعطل مشروع "يونايتد لونش آلاينس"، المشترك بين شركتي "لوكهيد مارتن" و"بوينغ"، ويترك في الساحة فقط شركة "سبيس إكس" ذات الملكية الخاصة لإطلاق الأقمار الصناعية.