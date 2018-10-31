لأول مرة...الفن المعاصر القطري في استضافة روسيا

يهدف "العام الثقافي القطري- الروسي 2018" إلى تعزيز العلاقات بين دولة قطر وجمهورية روسيا الاتحادية والاحتفاء بالروابط وتعزيز الصلات بين البلدين وشعبيهما.

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وجاء في بيان المكتب الصحفي لمنتدى سانت بطرسبرغ الثقافي الدولي وصل لوكالة " سبوتنيك " نسخة منه: ستشارك قطر في المنتدى الثقافي الدولي السابع المقام في مدينة سان بطرسبورغ بمشاركة وزير الثقافة والرياضة القطري، صلاح بن غانم العلي، ووزير الثقافة الروسي فلاديمير مدينسكي، ووزير التراث والأنشطة الثقافية الايطالي ألبرتو بونيسولي. بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال من كلا البلدين.

وسيركز المعرض على تجسيد المجتمع المعاصر القطري. وسيتضمن برنامج "قطر — البلد الضيف" و"الحفاظ على التراث الثقافي" عرض المشروع الأثري في "قطر — السودان" بهدف إلقاء الضوء على ما يعاني منه الشرق الأوسط من تدمير الآثار التاريخية والثقافية نتيجة للصراعات ونقص التمويل.

ويجمع المشروع الأثري لقطر — السودان، والذي أطلق في عام 2013، 45 مبادرة دولية تتعلق بالإشراف على الحفريات، والحفاظ على المعالم التاريخية، وإنشاء المتاحف والبنية التحتية السياحية، وتطوير المواد التعليمية.

وستشارك المديرة القائمة بأعمال المعرض في مكتب متحف قطر الشيخة ريم آل ثاني وسكرتيرة قسم الفن العام في إدارة متحف قطر الشيخة مريم آل تاني، في ندوة الشرق والغرب والتي تعقد في إطار قسم "الفنون الجميلة"، وستتم مناقشة العلاقات المتبادلة بين الشرق والغرب في مجال الفن المعاصر.

وستظهر عروض السينما الحديثة في قطر تنوع الأساليب والمواضيع في السينما القطرية. وسيتمكن الزوار من مشاهدة أفلام مثل "أبناء صغار الصحراء"، و"أيامنا" المكرس للحياة العصرية في قطر ، وكذلك "حب الكتب"، الذي تدور احداثه حول إنقاذ مخطوطات إسلامية لا تقدر بثمن من مكتبة سراييفو خلال حرب البوسنة.

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وسيتعرف الزوار الروس خلال المنتدى على أعمال الفنانين والمصورين القطريين، وسيقدم معرض "حديث قطر: الفن والتصوير الفوتوغرافي" 150 لوحة و 370 صورة تعكس أحدث التقاليد البصرية لقطر والتغيرات السريعة في البلاد وتأثيرها على المجتمع.

وينظم المعرض، إدارة المتاحف في قطر، وكلية الفنون في جامعة فرجينيا في قطر، ومعهد الدوحة للأفلام.

وستكون حفلة الأوركسترا الفيلهارمونية القطرية هدية لعشاق الموسيقى. وستقوم بأداء معزوفات لمؤلفين قطريين، بالإضافة إلى السيمفونية الخامسة لديمتري شوستاكوفيتش.