وزير خارجية إيران: باكستان تعهدت بتحرير جنودنا المختطفين

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أن باكستان تعهدت بتحرير عناصر حرس الحدود الإيرانيين المختطفين.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الباكستانيين تعهدوا بتحرير حرس الحدود المختطفين، وذلك بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

© Sputnik . Valeriy Melnikov ظريف يطالب باكستان بإسراع عملية البحث عن الرهائن الإيرانيين

وأفادت الوكالة بأن ظريف قال، لدى وصوله صباح اليوم الأربعاء إلى إسلام آباد، إن "إيران وباكستان جاران لديهما علاقات جيدة للغاية ونتشاور مع هذا البلد حول جميع القضايا".

وأضاف: "للأسف شهدنا مؤخرا اختطاف عدد من حرس الحدود الإيرانيين من قبل مجموعات إرهابية، وهنا لابد من حدوث مباحثات مستمرة مع المسؤولين الباكستانيين لعودة هؤلاء الأعزاء إلى الوطن".

وتابع: "المسؤولون الباكستانيون تعهدوا خلال زيارات الوفود الإيرانية إلى باكستان والاتصالات التي أجريتها شخصيا مع الجانب الباكستاني بأن تبذل حكومة هذا البلد جميع جهودها لتحرير حرس الحدود الإيرانيين".

واختطف تنظيم "جيش العدل" الإرهابي 14 عنصرا من "البسيج" والحرس الثوري وحرس الحدود في منطقة الصفر الحدودية لولكدان مع باكستان، في 16 من الشهر الجاري.