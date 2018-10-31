الدفاع الروسية: طيران التحالف بقيادة أمريكا يستخدم ذخائر محرمة دوليا في ضرباته المكثفة على سوريا

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يشن ضربات مكثفة في سوريا باستخدام الذخيرة المحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية.

موسكو- سبوتنيك. وقال الناطق في احاطة إعلامية: "طيران التحالف بقيادة الولايات المتحدة يشن ضربات جوية مكثفة، بما في ذلك باستخدام الذخيرة المحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية".

© AFP 2018 / US NAVY / MC2 JACOB G. SISCO طيران التحالف الدولي يقصف المدنيين في ريف الحسكة السورية

وأكد كوناشينكوف أن الوضع الإنساني في مخيم الركبان للاجئين في سوريا كارثي بعدما احتلت الولايات المتحدة منطقة جنوب محافظة حمص.

وقال كوناشينكوف: "الأعمال غير المسؤولة للولايات المتحدة المتمثلة بالسيطرة على منطقة سوريا واسعة في مخيم الركبان تسببت بوضع إنساني كارثي، علاوة على ذلك، العسكريون الأمريكيون يعملون على تدريب تشكيلات مسلحة من السكان المحليين بشكل علني".

وذكرت وكالة "سانا" أنه منذ تشكيل "التحالف الدولي" بشكل غير شرعي في عام 2014 بذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) ارتكب عشرات المجازر أسفرت عن مقتل وجرح المئات في أرياف دير الزور والحسكة وتدمير مدينة الرقة بشكل شبه كامل وتهجير مئات الآلاف من سكانها.