الدفاع الروسية: طيران التحالف بقيادة أمريكا يستخدم ذخائر محرمة دوليا في ضرباته المكثفة على سوريا

موسكو- سبوتنيك. وقال الناطق في احاطة إعلامية: "طيران التحالف بقيادة الولايات المتحدة يشن ضربات جوية مكثفة، بما في ذلك باستخدام الذخيرة المحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية".
وقال كوناشينكوف: "الأعمال غير المسؤولة للولايات المتحدة المتمثلة بالسيطرة على منطقة سوريا واسعة في مخيم الركبان تسببت بوضع إنساني كارثي، علاوة على ذلك، العسكريون الأمريكيون يعملون على تدريب تشكيلات مسلحة من السكان المحليين بشكل علني".
وذكرت وكالة "سانا" أنه منذ تشكيل "التحالف الدولي" بشكل غير شرعي في عام 2014 بذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) ارتكب عشرات المجازر أسفرت عن مقتل وجرح المئات في أرياف دير الزور والحسكة وتدمير مدينة الرقة بشكل شبه كامل وتهجير مئات الآلاف من سكانها.
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