روحاني يؤكد فشل المؤامرة الأمريكية أمام الشعب الإيراني

أكد رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني، اليوم الأربعاء، استحالة نجاح الولايات المتحدة في مؤامرتها الجديدة المحاكة ضد الشعب الإيراني.

وقال روحاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء إن "الأمريكيين بدأوا يتراجعون خطوة بعد خطوة أمام إيران، مؤكدا:"أنهم كانوا في البداية يتحدثون عن تصفير صادرات النفط الإيراني والآن باتوا يطلقون تصريحات حول عدم إمكانية هذا التصفير بل تقليص صادرات النفط"، كما نقلت وكالة "ارنا".

© Fotolia / Curioso Photography نظام مدفوعات أوروبي إيراني بالتزامن مع دخول الدفعة الثانية من العقوبات الأمريكية

وأفاد الموقع الإعلامي لرئيس الجمهورية الإيرانية ، أن روحاني أشار إلى أن الأمريكيين توصلوا إلى أنه لا يمكن تصفير صادرات النفط الإيراني حتي بعد مرور أشهر من بدء الجولة الثانية من الحظر، مما جعلهم يكتفون بالحديث عن تقليل تصدير النفط الإيراني.

وأكد الرئيس الإيراني على أن التهديدات الأمريكية لن ترعب الحكومة، لافتا إلى أن الحكومة ستكرس كل طاقاتها لخفض حجم المشاكل الناجمة وستنهي إستمرار هذه الحالة بدعم وإسناد من الشعب والمنتجين والمصدرين والنشطاء الاقتصاديين المحليين.

وخاطب الرئيس الايراني الأمريكيين، قائلاً: "إنكم لن تنجحوا قط في إيقاف النفط الإيراني ولا في بلوغ الكمية المنخفضة التي تتحدثون عنها بل وإنكم إن كنتم راغبين بإثارة غضب الشعب الإيراني فلتعلموا جيدا أن هذا الشعب إن غضب سيغضب منكم ومن جرائمكم".

ووصف روحاني الشعب الإيراني بأنه "شعب يعشق الوطن"، معربا عن قناعته التامة بأن البلاد ستنجح في تخطّي هذه المشاكل.

وخاطب رئيس الايراني الشركات التجارية المتعاملة مع إيران قائلا: "إن الضغط الأمريكي هو أمر عاجل ومؤقت في حين أن علاقتنا بكم دائمة، مضيفاً أن الأمريكيين سيصرخون لأيام وسيفتعلون ضجة وضوضاء تنتهي لا محال، والفضل في ذلك يعود إلى عجزهم عن اتخاذ قرارات بدلا عن دول المنطقة وشعوبها العظمي".