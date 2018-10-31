أردوغان: تركيا بدأت بتطوير نظام دفاعي بعيد المدى

وقال أردوغان في عرض لتقنيات الدفاع المحلية الجديدة في مركز العلوم والبحوث التكنولوجية: "نحتاج إلى نظام دفاع جوي بعيد المدى، واليوم نحن نخطو الخطوة الأولى نحو هذا الهدف. لقد بدأنا في تطوير نظام فعال، والذي سيطلق عليه اسم الـ"سيبر".

© Sputnik . Dmitry Vinogradov الحزب الحاكم يمنح تركيا نظام الدفاع الجوي الأكثر كفاءة في العالم

وتابع الرئيس التركي "ومن المقرر إجراء اختباراته الأولى بحلول نهاية 2021".

وأضاف أردوغان: دخلنا قائمة الدول التي تنتج أنظمتها الدفاعية، وطورنا 60% من النظم الدفاعية بقدراتنا المحلية، بحسب "الأناضول".

وأكد الرئيس التركي أن "قطاع الصناعات الدفاعات التركية يتحول إلى البنية المحلية يوما بعد يوم بمساعدة الجامعات والمراكز الخاصة، وأنتجنا مشروع تزويد الدبابات التركية بنظام القضاء على الصواريخ التي تستهدف الدبابات قبل أن تصل إليها، وهذا النظام سيحمي الدبابات من أي استهداف، وسيكون الدرع الواقي للدبابات التي تعتبر الركيزة الأساسية للجيش التركي.