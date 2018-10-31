الدفاع الروسية: الشرطة العسكرية الروسية تقوم بدوريات على الخط الفاصل في الجولان

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الشرطة العسكرية الروسية تقوم بدوريات على طول الخط الفاصل في هضبة الجولان.

موسكو — سبوتنيك . وقال كوناشينكوف، في إحاطة إعلامية اليوم الأربعاء: "تساعد الشرطة العسكرية الروسية في ضمان أمن السكان والحفاظ على القانون والنظام، وتقوم بدوريات على خط الفصل في مرتفعات الجولان ، ومن أجل الاستئناف الكامل لأنشطة بعثة الأمم المتحدة في الجولان، ويراقب الجنود الروس الوضع في ست نقاط مراقبة على طول الخط الفاصل".

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أنه في منطقة مرتفعات الجولان، تتحسن الحياة السلمية، ويعود اللاجئون (إلى سوريا)، كما تم استئناف حركة المواصلات على الطرق الدولية.

وتابع كوناشينكوف: "منذ استئناف مهمتهم (مهمة الشرطة العسكرية الروسية) في مرتفعات الجولان، لم يسجل ممثلو الأمم المتحدة انتهاكا واحدا من شأنه أن يشكل عقبة أمام أنشطتهم، موضحا: "هذا كما تعلمون، يرجع في نواح عديدة إلى وجود الجنود الروس هناك".

وأعلن السفير الإسرائيلي في موسكو هاري كوغن، في 6 أغسطس/ آب الماضي، أن تل أبيب اتفقت مع موسكو على أن تضمن عدم تجاوز الجيش السوري الخط الفاصل مع إسرائيل في هضبة الجولان.

كما أشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقيات تنص على أن روسيا تأخذ على عاتقها التزاما بالتحقق من أن الجيش السوري لا يتجاوز الخط الفاصل المثبت في اتفاقية فك الاشتباك عام 1974.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، في 30 أغسطس الماضي، أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، عادت بشكل شبه كامل إلى هضبة الجولان.