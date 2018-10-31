الدفاع الروسية: انخفاض عدد انتهاكات نظام وقف النار في إدلب

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، عن انخفاض عدد انتهاكات نظام وقف إطلاق النار في إدلب، إلى الربع تقريباً، من 773 حالة في سبتمبر/ أيلول إلى 197، في أكتوبر/ تشرين الأول.

موسكو — سبوتنيك. وقال كوناشينكوف في إحاطة إعلامية: "تطبيق الاتفاقية الروسية التركية، في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بشأن إنشاء منطقة منزوعة السلاح في منطقة خفض التصعيد إدلب، أمر مهم لمزيد من تطبيع الوضع في سوريا. نحن نلاحظ جهود تركيا لتنفيذ اتفاق إدلب، حيث انخفض عدد حالات انتهاك نظام وقف العمليات العدائية 4 مرات تقريبا.

© AFP 2018 / Robin van Lonkhuijsen / ANP الدفاع الروسية: طيران التحالف بقيادة أمريكا يستخدم ذخائر محرمة دوليا في ضرباته المكثفة على سوريا

كما أعلن كوناشينكوف، عن خروج أكثر من 2450 مسلحاً و206 آلية تابعة للمسلحين من المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب.

وقال بهذا الصدد: "خرج من المنطقة العازلة أكثر من 2450 مسلحاً تابعاً للمجموعات المسلحة، غير الشرعية، و206 من مختلف الآليات القتالية، بينها 31 دبابة و22 قاذفة صواريخ و23 مدفع هاون وغيرها من الآليات".

وصرح المتحدث، بأن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يقوم بشن ضربات مكثفة في سوريا، باستخدام الذخيرة المحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية.

وقال: "طيران التحالف بقيادة الولايات المتحدة يشن ضربات جوية مكثفة، بما في ذلك استخدام الذخيرة المحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية".