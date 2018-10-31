ترامب: سيتم إلغاء حق منح الجنسية بالولادة بطريقة أو أخرى

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حق منح الجنسية للأطفال المولودون في الولايات المتحدة لأبوين غير مواطنين، أمرا غير عادل ومكلف، مؤكدا أنه سيتم إلغاؤه بطريقة أو أخرى.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب، في تغريده على "تويتر" اليوم الأربعاء، "ما يسمى بحق منح الجنسية بالولادة أمر غير عادل لمواطنينا ويكلف بلادنا الملايين من الدولارات، وسيتم إلغاؤه بطريقة أو بأخرى".

So-called Birthright Citizenship, which costs our Country billions of dollars and is very unfair to our citizens, will be ended one way or the other. It is not covered by the 14th Amendment because of the words “subject to the jurisdiction thereof.” Many legal scholars agree….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2018

وأضاف ترامب أن إلغاء هذا الأمر: "لا يتعارض مع المادة الـ14 من الدستور، والكثير من فقهاء القانون يتفقون على ذلك".

كشفت وسائل الإعلام الأمريكية أمس الثلاثاء أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، يعتزم التوقيع على مرسوم يقضي بحرمان الأطفال المولودين لأشخاص غير مواطنين في البلاد أو المهاجرين غير الشرعيين المولودين في الولايات المتحدة من حق المواطنة.

ومن ناحيته فقد رفض رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول ريان، أمس الثلاثاء، عزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حظر منح الجنسية الأمريكية بالولادة.